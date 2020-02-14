Galeriden 73 milyon liralık lüks otomobil vurgunu

MAĞDURLAR GALERİYE AKIN ETTİ



Ortağı M. K. ile birlikte hediyelik eşya ticareti yapan Hüsamettin Önal, ödedikleri paranın 465 bin TL olduğunu söyledi. Önal yaptığı açıklamanın devamında “880 bin TL değerindeki bir otomobilden almak istedik. Ortağım M. K., galeri sahibini tanıdığı için arada bir güven ilişkisi vardı. Aklımıza böyle bir olayın geleceği asla gelmedi. 7 Şubat günü nakit parayı verdi ben de kalan kısmını kredi çektim. Nakit olan parayı galericiye verdik. Devir işlemlerini de aynı gün yapacaktık. Saat 16.30’de noterden devir yapılacağını bize bildirdi. Ancak daha sonra noter kapandı diyerek ‘yarın sabah yaparız devri’ dedi. Hatta o akşam 200 bin lira daha vermek istemedi, ‘yarın alırım’ diyerek parayı almadı. Sabah olduğunda aradık, bu kez hastanede olduğunu söyledi. 2-3 saat bizi oyaladı. Öğlene doğru ise ulaşamamaya başladık. Galeri dükkanına gittiğimizde ise çok sayıda mağdurun orada olduğunu gördük” dedi.