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  3. 26 Ağustos 2018 16:56

Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi

Nisan 2019’da seyirci karşısına çıkması planlanan Game of Thrones’un 8. final sezonunun yayın tarihi ertelendi.

Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi

Prömiyerini 2019’un ilk yarısında yapacağı öğrenilen, ardından dizi oyuncularından Maisie Williams’ın Nisan 2019’u işaret ettiği Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı.

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Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi

Huffington Post gazetesine konuşan Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi.

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Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi

Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi.

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Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi

Bauer, “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz-dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri şubatta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.

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