Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi

Bauer, “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz-dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri şubatta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.



