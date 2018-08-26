Game of Thrones yeni sezon tarihi ertelendi
Nisan 2019’da seyirci karşısına çıkması planlanan Game of Thrones’un 8. final sezonunun yayın tarihi ertelendi.
Prömiyerini 2019’un ilk yarısında yapacağı öğrenilen, ardından dizi oyuncularından Maisie Williams’ın Nisan 2019’u işaret ettiği Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı.
Huffington Post gazetesine konuşan Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi.
Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi.