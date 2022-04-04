Gamze Özçelik Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, o kareleri, "Bu Ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız.. Sizin de bizi yine yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyoruz. Hoş gelmiş Ramazan hanemize, günümüze, gecemize, gönlümüze" ifadeleriyle yayınladı.