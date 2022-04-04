Gamze Özçelik Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Oyunculuğu bırakarak ekranlardan çekilen Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.
Oyunculuğu bırakarak ekranlardan çekilen Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
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Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özçelik, geçen yıl Ramazan ayında gittiği ülkelerde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
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Ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, o kareleri, "Bu Ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız.. Sizin de bizi yine yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyoruz. Hoş gelmiş Ramazan hanemize, günümüze, gecemize, gönlümüze" ifadeleriyle yayınladı.
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