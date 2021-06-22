Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yardımına koştu
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik, çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik, bölgedeki ailelere yardımları ulaştırdı. Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.
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Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya gitti.
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'Yetim Yardımları 2021' kampanyası kapsamında gittiği bölgedeki ailelere yardımları ulaştıran Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.
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Yemek dağıtan Gamze Özçelik, sonrasında sık sık kendisine sarılan miniklerle oynadı.
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