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  3. 09 Ekim 2018 19:58

Gaspçıyı etkisiz hale getirmesi seçimleri kazandırdı !

Geçtiğimiz mayıs ayında Brezilya'da silahlı bir gaspçıyı etkisiz hale getiren 42 yaşındaki kadın polis, Katia Silva Sastre'nin seçimleri kazanmasını sağladı.

Gaspçıyı etkisiz hale getirmesi seçimleri kazandırdı !

Brezilya'da yaşayan 42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, geçtiğimiz mayıs ayında 21 yaşındaki silahlı gaspçı Elivelton Neves Moreira'yı 3 el ateş ederek etkisiz hale getirmiş ve bu olay ülkede büyük yankı bulmuştu.

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Gaspçıyı etkisiz hale getirmesi seçimleri kazandırdı !

Sırtından ve bacağından vurulan 21 yaşındaki gaspçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Gaspçıyı etkisiz hale getirmesi seçimleri kazandırdı !

Yaşanan olayın ardından iki ve yedi yaşlarında iki kızı olan anne Silva Sastre, geçtiğimiz pazar günü Brezilya'da gerçekleştirilen seçimler kapsamında kongre üyeliği adaylığını açıkladı.

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Gaspçıyı etkisiz hale getirmesi seçimleri kazandırdı !

Seçim kampanyası süresince 'Polis Katia Sastre' adını kullanan Katia Sastre, Sao Paulo eyaletinde yarışan 70 kişi arasında en çok oy alan yedinci aday oldu.

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