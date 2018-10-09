Gaspçıyı etkisiz hale getirmesi seçimleri kazandırdı !
Geçtiğimiz mayıs ayında Brezilya'da silahlı bir gaspçıyı etkisiz hale getiren 42 yaşındaki kadın polis, Katia Silva Sastre'nin seçimleri kazanmasını sağladı.
Brezilya'da yaşayan 42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, geçtiğimiz mayıs ayında 21 yaşındaki silahlı gaspçı Elivelton Neves Moreira'yı 3 el ateş ederek etkisiz hale getirmiş ve bu olay ülkede büyük yankı bulmuştu.
Sırtından ve bacağından vurulan 21 yaşındaki gaspçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Yaşanan olayın ardından iki ve yedi yaşlarında iki kızı olan anne Silva Sastre, geçtiğimiz pazar günü Brezilya'da gerçekleştirilen seçimler kapsamında kongre üyeliği adaylığını açıkladı.