Gazi Üniversitesi logosunun tasarımcısı yarım asır sonra tescil mücadelesi başlattı

Gazi Üniversitesi Rektörü'ne mektup yazarak durumu anlattığını belirten Kökkaya, "Bu olayın üzerinden 44 yıl geçti. Oğlum internette araştırma yaparken Gazi Üniversitesi logosunun kim tarafından yapıldığına dair hiçbir bilgiye rastlamamış. Bana geldi, söyledi. Onun üzerine üniversitenin Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bir yazı yazdım. Plaketin fotokopisini çektim, gönderdim. Detaylı açıklamada bulundum, adıma tescilini istedim. 'Yapılan araştırmalarda logonun size ait olduğuna dair hiçbir bilgiye rastlanmamıştır' şeklinde kısa bir yazı geldi. Onun üzerine üzüldüm tabii. Sonuçta bu logo ile ilgili üniversiteden herhangi bir talebim bulunmuyor, bulunmayacağım da. Ama manevi yönden çocuklarıma, torunlarıma bir miras kalsın diye logonun adıma tescil edilmesini istiyorum. Başka hiçbir talebim yok" dedi. (DHA)