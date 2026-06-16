Gazi Üniversitesi logosunun tasarımcısı yarım asır sonra tescil mücadelesi başlattı
Gazi Üniversitesi'nin, Atatürk'ün imzasından esinlenilerek hazırlanan efsanevi logosunun tasarımcısı Kenan Kökkaya (80), 44 yıl sonra eserini tescil ettirmek için mücadele başlattı.
Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi'nin simgeleşmiş logosunun ortaya çıkış hikayesi, yıllar sonra başlayan bir tescil ve tanınma mücadelesiyle yeniden gündeme geldi. 1982 yılında tasarlanan logonun yaratıcısı 80 yaşındaki Kenan Kökkaya, eserinin kendi adına tescillenmesi talebiyle üniversite yönetimine başvurdu. Logonun tasarım hikayesi, dönemin Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Necdet Üruğ'un emir subaylığını yapan Kenan Kökkaya'nın dikkatli gözlemi sayesinde başladı. 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi'nin o dönemki Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Kemal Baran, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği için bir davetiye getirdi. Davetiyede Ankara'daki diğer tıp fakültelerinin amblemleri yer alırken, yeni kurulan Gazi Üniversitesi'nin logosunun eksik olduğu Kökkaya'nın dikkatini çekti.
"Üniversite yeni kuruldu, henüz logoyu oluşturamadık" yanıtını alan Kökkaya, masasında duran Nutuk kitabının kapağındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla attığı "Gazi" imzasını gördü ve bu tarihi imzayı üniversite logosunun ana öğesi olarak merkeze alarak bir çizim gerçekleştirdi. Teslim edilen bu tasarım, rektörlüğe ulaşan diğer taslaklar arasından birinci seçildi. Kenan Kökkaya, senato toplantısında Kurucu Rektör Prof. Dr. Şakir Akça tarafından resmen teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.
Yıllar sonra Kökkaya'nın oğlunun internet üzerinden yaptığı araştırmalarda, logonun tasarımcısına dair herhangi bir resmi bilgi veya isme rastlanmaması üzerine hukuki ve idari süreç başlatıldı. Üniversite yönetimine resmi bir yazıyla başvuran Kökkaya'ya, aradan geçen 40 yılı aşkın süre nedeniyle kurum arşivlerinde 'logoyu tasarladığına dair belge ve bilgiye rastlanmadığı' yönünde bir yanıt verildi. Bu resmi yanıt üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 80 yaşındaki Kenan Kökkaya, çocuklarına ve torunlarına onurlu bir "manevi miras" bırakabilmek adına, yıllar önce kurucu rektörden bizzat plaket alarak tescillediği bu emeğinin günümüzde de resmiyet kazanmasını bekliyor.
Gazi Üniversitesi Rektörü'ne mektup yazarak durumu anlattığını belirten Kökkaya, "Bu olayın üzerinden 44 yıl geçti. Oğlum internette araştırma yaparken Gazi Üniversitesi logosunun kim tarafından yapıldığına dair hiçbir bilgiye rastlamamış. Bana geldi, söyledi. Onun üzerine üniversitenin Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bir yazı yazdım. Plaketin fotokopisini çektim, gönderdim. Detaylı açıklamada bulundum, adıma tescilini istedim. 'Yapılan araştırmalarda logonun size ait olduğuna dair hiçbir bilgiye rastlanmamıştır' şeklinde kısa bir yazı geldi. Onun üzerine üzüldüm tabii. Sonuçta bu logo ile ilgili üniversiteden herhangi bir talebim bulunmuyor, bulunmayacağım da. Ama manevi yönden çocuklarıma, torunlarıma bir miras kalsın diye logonun adıma tescil edilmesini istiyorum. Başka hiçbir talebim yok" dedi. (DHA)