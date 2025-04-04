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Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var

Gaziantep Havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında ateş açılması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. 

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Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var - Resim: 2

Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. 

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Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var - Resim: 3

Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. 

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Gaziantep Havalimanı'nda silah sesleri: Yaralılar var - Resim: 4

Daha sonra olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

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