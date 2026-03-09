Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle başlayan savaş 10'uncu gününde devam ederken Türk hava sahasına giren bir füzenin daha havada etkisiz hale getirildiği bildirildi. Mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü. İşte olay yerinden görüntüler...
Kaynak: DHA/İHA
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasını ihlal eden balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurlarınca imha edildiğini duyurdu.
Etkisiz hale getirilen mühimmatın parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşerken, can kaybı yaşanmadı.
İşte mühimmat parçalarının düştüğü bölgeden görüntüler...
