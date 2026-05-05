Gaziantep'i vuran süper hücre Türkiye'nin en lezzetli altınlarını da biçti!

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bölgedeki hasarın sadece bir yağış olarak adlandırılamayacağını vurguladı. Yiğit, "Ben ömrümde böyle bir afet görmedim. 100 tane ağacı olan çiftçimizin elinde sadece 10 ağacı kaldı. Bu artık iklim krizinin bir sonucudur; fıstığın alıştığı sıcak iklim yerini Karadeniz havasına bıraktı" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.