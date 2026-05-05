Gaziantep'i vuran süper hücre Türkiye'nin en lezzetli altınlarını da biçti!
Gaziantep’te etkili olan "süper hücre" fırtınası, kentin en önemli geçim kaynağı olan Antep fıstığı bahçelerini savaş alanına çevirdi. Nizip, Karkamış ve Şehitkamil başta olmak üzere birçok ilçede asırlık fıstık ve zeytin ağaçları kökünden söküldü. Çiçeklenme dönemindeki ürünlerini kaybeden çiftçiler büyük şok yaşarken, Ziraat Odaları'ndan "acil destek" çağrısı geldi.
Gaziantep’te hafta sonu meydana gelen ve "süper hücre" olarak adlandırılan şiddetli fırtına, tarım alanlarında geri dönülmesi güç bir tahribata yol açtı. Kentin simgesi olan asırlık Antep fıstığı ağaçlarının fırtınanın şiddetiyle devrilmesi, üreticiyi yasa boğdu.
Gaziantep'in Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde etkili olan dolu, sağanak ve fırtına; tarımsal üretimi durma noktasına getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçlarının köklerinden sökülmesi, afetin boyutunu gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz yıl kuraklık ve don olaylarıyla sarsılan Gaziantepli çiftçiler, tam mahsul almayı bekledikleri çiçeklenme döneminde fırtına engeline takıldı. Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi sakinleri, dedelerinden miras kalan 100 yıllık ağaçların devrildiğini görünce büyük şok yaşadı. Fırtına sadece ağaçları sökmekle kalmadı; fıstık ve zeytin ağaçlarındaki taze çiçekleri de dökerek bu yılki verimi ciddi oranda düşürdü.
Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bölgedeki hasarın sadece bir yağış olarak adlandırılamayacağını vurguladı. Yiğit, "Ben ömrümde böyle bir afet görmedim. 100 tane ağacı olan çiftçimizin elinde sadece 10 ağacı kaldı. Bu artık iklim krizinin bir sonucudur; fıstığın alıştığı sıcak iklim yerini Karadeniz havasına bıraktı" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.