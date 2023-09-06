Gaziantep'te 200 polisle dev operasyon
Gaziantep'te 200 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
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200 polisin katıldığı, havadan dron ile de desteklenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
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Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Baskınların gün boyu süreceği bildirildi. (DHA)
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