Gaziantep'te 214 prefabrik ev daha sahiplerine teslim edildi

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu. Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik" ifadelerini kullandı.