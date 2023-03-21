Gaziantep'te 214 prefabrik ev daha sahiplerine teslim edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettiklerini duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu. Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik" ifadelerini kullandı.
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Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan geçici barınma evlerine yerleşen vatandaşların görüşleri de yer aldı. (DHA)
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