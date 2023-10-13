Gaziantep'te 4 katlı okul saniyeler için çöktü
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli asrın felaketinde en ağır hasarı alan illerimizden olan Gaziantep'te ağır hasarlı 4 katlı bir okul binası yıkım sırasında çöktü.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ağır hasar gördü.
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Okul için yıkım kararı verildi. Okulda, bu sabah iş makineleri ile yıkım çalışması başlatıldı.
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Bu çalışmalar sırasında binanın bir bölümü aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı.
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Binanın çökmesi ile etrafı saran toz bulutu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)
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