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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi’ndeki 5 katlı bina, ağır hasar gördü.

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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 2

Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın bugün, iş makinesiyle yıkımı için çalışma başlatıldı. 

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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 3

Çalışmalar sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü - Resim: 4
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