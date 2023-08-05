Gaziantep'te 5 katlı bina çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi’ndeki 5 katlı bina, ağır hasar gördü.
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Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın bugün, iş makinesiyle yıkımı için çalışma başlatıldı.
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Çalışmalar sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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