Gaziantep'te binlerce çadır ve konteyner kuruldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep’te, arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için çadır kentler ve konteyner kentler kuruluyor. AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 8 bin 581 çadır kurarken, 7 bin 500 çadırın kurulumunu da sürdürüyor.