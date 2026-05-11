Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı!
Gaziantep’te ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı bir şahıs ve kız arkadaşı, polisi alarma geçirdi. Araban ilçesinde başlayan ve şehir merkezine kadar uzanan nefes kesen kovalamaca, silahlı çatışmayla noktalandı. Pompalı tüfekle polise ateş açan saldırganların yakalanma anı ve vatandaşların korku dolu dakikaları saniye saniye kaydedildi.
Gaziantep, öğle saatlerinde Araban ilçesinden şehir merkezine kadar uzanan büyük bir rehine krizi ve silahlı çatışmaya sahne oldu. Kız arkadaşıyla birlikte bir ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırgan, polisin tüm uyarılarına rağmen kilometrelerce kaçtıktan sonra düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
İddiaya göre, 31 yaşındaki S.Ç. ve yanındaki kız arkadaşı G.Y. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle ticari taksi sürücüsü R.Y.'yi (58) silah zoruyla rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede aracın peşine düştü. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, Araban ilçesinden Gaziantep kent merkezine kadar süren tehlikeli bir kovalamaca başlattı.
Kovalamaca, Şehitkamil ilçesi kent girişinde polisin yolu kesmesiyle durduruldu. Köşeye sıkışan S.Ç., ticari taksinin içerisinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açarak direnmeye devam etti. Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar büyük korku yaşarken, polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucu her iki şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon sırasında rehin alınan taksi sürücüsü R.Y., parmağından hafif şekilde yaralanmış olarak kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler S.Ç. ve G.Y. ise sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.