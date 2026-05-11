Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı!

Gaziantep, öğle saatlerinde Araban ilçesinden şehir merkezine kadar uzanan büyük bir rehine krizi ve silahlı çatışmaya sahne oldu. Kız arkadaşıyla birlikte bir ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırgan, polisin tüm uyarılarına rağmen kilometrelerce kaçtıktan sonra düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.