Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı.