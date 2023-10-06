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Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep'te, seyir halindeki kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı. 

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Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4
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