Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te cezaevi firarisi L.U., polise yakalanmamak için önce sevgilisini, eniştesini ve yeğenlerini rehin aldı. Polislere ateş edip, sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra kaçarak bir iş merkezine giren, burada da başka bir kişiyi rehin alan firari, ikna çabaları sonucu teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde Bostancı Cami Sokakta meydana geldi. Hakkındaki 3 hapis cezasının infazı için bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan L.U. (49), izin süresi sona erince geri dönmedi. Yapılan teknik takibin ardından adresi tespit edilen L.U.’nun yakalanması için polis ekipleri operasyon düzenledi.
Polisleri fark eden L. U., sevgilisi G.Ç. ile kendi eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı. Polisin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren L. U., bu sırada sevgilisi G.Ç.’yi silahla ayağından yaralayıp, kaçtı.
İŞ MERKEZİNDE KISTIRILDI
Polis ekiplerinin peşine düştüğü L. U., bir iş merkezine girdi. Kıstırılan L. U., burada da bir kişiyi rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de yer aldığı takviye ekipler sevk edildi.
Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli uzman psikolog Mahmut Kayagan tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan L.U. polis merkezine götürüldü.