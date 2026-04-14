Gaziantep'te korkutan patlama! Mahalle sokağa döküldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde patlama meydana geldi. Paniğe yol açan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, elektrik tesisatında meydane gelen kısa devre sonucu önce klima motoru patladı sonra patlamanın etkisiyle yakınında bulunan tüpün de patlaması üzerine yangın çıktı.
1 / 7
Olayı gören manalle sakinleri önce itfaiyeye sonra jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
2 / 7
Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
3 / 7
Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, patlama ve yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
4 / 7