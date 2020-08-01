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  3. 01 Ağustos 2020 13:33

Gaziantep'te orman yangını! Kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

Gaziantep'te çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar görürken, yangına vatandaşlar ile birlikte kaymakam da müdahale etti.

Gaziantep'te orman yangını! Kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

Dülük Ormanları'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşup, alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

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Gaziantep'te orman yangını! Kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

33 araç, 2 iş makinesi ve 71 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına çevredeki mahalleliler de traktörleri ile destek oldu ve bölgeye su taşıdı.

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Gaziantep'te orman yangını! Kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

Polis ekipleri de ellerinde küreklerle çalışmalara katıldı.

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Gaziantep'te orman yangını! Kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

Yangın haberini duyup bölgeye gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da ekiplere yardım etti.

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