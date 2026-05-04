Gaziantep'te süper hücre felaketi: 23 yaralı, 39 okulda eğitime ara verildi!
Gaziantep, son yılların en şiddetli doğal afetlerinden birini yaşadı. "Süper hücre" fırtınasıyla metrekareye 20 dakikada 60 kg yağış düşerken; hortum, dolu ve sel hayatı felç etti. 23 kişinin yaralandığı afette Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli'ndeki 39 okulda eğitime ara verildi.
Gaziantep’te öğle saatlerinden sonra etkili olan "süper hücre" fırtınası şehri adeta savaş alanına çevirdi. Şiddetli yağış, dolu ve hortumun eş zamanlı vurduğu kentte 23 kişi yaralanırken, hasar gören 39 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Gaziantep genelinde aniden bastıran ve uzmanların "süper hücre" olarak tanımladığı meteorolojik olay, kenti son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Sadece 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü şehirde; çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü ve Alleben Deresi’nde taşkınlar meydana geldi.
Gaziantep Valiliği, fırtınanın yarattığı tahribat nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan ve fiziksel hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) tespit edilen 39 okulda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Diğer okullarda eğitimin devam edeceği belirtilirken, gelişmelerin kaymakamlıklarca takip edildiği bildirildi.
Fırtınanın etkisiyle oluşan hortum ve binaların çatılarının uçma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Trafik levhalarının koptuğu, araçların üzerine ağaçların devrildiği afette, yaralanan 23 vatandaşın sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı ve durumlarının genel olarak hafif olduğu öğrenildi.