Gaziantep'te süper hücre felaketi: 23 yaralı, 39 okulda eğitime ara verildi!

Gaziantep genelinde aniden bastıran ve uzmanların "süper hücre" olarak tanımladığı meteorolojik olay, kenti son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı. Sadece 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü şehirde; çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü ve Alleben Deresi’nde taşkınlar meydana geldi.