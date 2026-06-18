Gaziantep'te zabıta baskını: 2 ton bozuk kuru pasta imha edildi, işletme mühürlendi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden yaklaşık 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirilerek imha edildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "halk sağlığına taviz yok" vurgusu yaptığı operasyonda, kurallara aykırı üretim yapan işletme mühürlendi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik yürütülen rutin denetimler kapsamında çarpıcı bir gıda güvenliği operasyonuna imza atıldı. Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki faaliyetleri sırasında insan sağlığını hiçe sayan bir üretim tesisini suçüstü yakaladı. Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesine yapılan ani denetimde, hijyen ve sağlık kurallarına tamamen aykırı şekilde muhafaza edilen ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan çok sayıda ürün tespit edildi.
Ekiplerin detaylı incelemesi sonucunda, tesiste insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve bozulduğu kesinleşen yaklaşık 2 ton ağırlığında kuru pasta ele geçirildi. Zabıta birimlerince tutanak altına alınan tonlarca bozuk gıda ürünü, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından derhal imha edildi. Halk sağlığını açıkça tehlikeye atan söz konusu işletmeye ağır cezai işlem uygulanırken, mekan mühürlenerek ticari faaliyetlerine son verildi.
Gıda güvenliği konusunda sıfır tolerans prensibiyle çalıştıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, denetimlerin belirli aralıklarla ve titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. Yılmaz, yaptığı resmi açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Kurallara aykırı hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, halk sağlığının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde derhal Şehitkamil Belediyesi'ne bildirimde bulunmalarını talep etti.