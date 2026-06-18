Gaziantep'te zabıta baskını: 2 ton bozuk kuru pasta imha edildi, işletme mühürlendi

Gıda güvenliği konusunda sıfır tolerans prensibiyle çalıştıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, denetimlerin belirli aralıklarla ve titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. Yılmaz, yaptığı resmi açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Kurallara aykırı hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, halk sağlığının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, vatandaşların alışveriş yaptıkları yerlerde şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde derhal Şehitkamil Belediyesi'ne bildirimde bulunmalarını talep etti.