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Gazze ölüyor, dünya izliyor: Can kaybı 33 bini de aştı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 37'ye yükseldi.

Kaynak: AA
Gazze ölüyor, dünya izliyor: Can kaybı 33 bini de aştı - Resim: 1

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 33 bin 37 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 668 sivilin ise yaralandığını duyurdu. 

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Gazze ölüyor, dünya izliyor: Can kaybı 33 bini de aştı - Resim: 2

Bakanlık, son 24 saatte 62 sivilin yaşamını yitirdiğini, 91 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

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Gazze ölüyor, dünya izliyor: Can kaybı 33 bini de aştı - Resim: 3

Her saat 4 çocuk ölüyor

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

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Gazze ölüyor, dünya izliyor: Can kaybı 33 bini de aştı - Resim: 4

Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

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