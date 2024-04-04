Gazze ölüyor, dünya izliyor: Can kaybı 33 bini de aştı
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 37'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 33 bin 37 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 668 sivilin ise yaralandığını duyurdu.
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Bakanlık, son 24 saatte 62 sivilin yaşamını yitirdiğini, 91 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
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Her saat 4 çocuk ölüyor
Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.
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Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.
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