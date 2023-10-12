Gazze sınırında dikkat çeken hareketlilik
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkat çekti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.
Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.
İsrail ordusu: Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 6 bin bomba attık
Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba atıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 3 bin 600 hedefin vurulduğu ve yüzlerce silahlı Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, vurulan noktalar arasında Hamas'a ait komuta kontrol, stratejik askeri altyapı, mühimmat üretim ve istihbarat merkezlerinin yanı sıra deniz ve füze hedeflerinin bulunduğu savunuldu.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.