Gazze sınırında dikkat çeken hareketlilik

İsrail ordusu: Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 6 bin bomba attık

Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba atıldığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda 3 bin 600 hedefin vurulduğu ve yüzlerce silahlı Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, vurulan noktalar arasında Hamas'a ait komuta kontrol, stratejik askeri altyapı, mühimmat üretim ve istihbarat merkezlerinin yanı sıra deniz ve füze hedeflerinin bulunduğu savunuldu.