Gazze'de insanlık dramı: 1 kefende 4 cenaze!

Cenazelerin arasında biraz büyük bir ceset torbasını işaret eden yetkili, "Örneğin şu önümdeki torbada tam 4 kişinin cesedi bulunuyor. Bu gördüğünüz tek kişi değil, 4 kişinin parçalanmış vücutları var bu torbada. Bu torbada 30, 31, 32, 33 numaralı cesetlere ait vücut parçaları bulunuyor. Bu şekilde kayıtla defnediliyor." dedi.