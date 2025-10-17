Gazze'de kıyıya vuran 2 tonluk dev şaşkına çevirdi
Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki dev balık kıyıya vurdu.
Kaynak: İHA
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde dev bir balık karaya vurdu. Olay bölge halkının ilgisini çekti. Balığın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu belirtildi.
Gazze'deki balıkçılar, balığın boyutunun olağanüstü olduğunu ve bu tür bir olayın yıllardır yaşanmadığını belirtti.
Dev balık, Gazze halkı ve özellikle çocuklar için de sevinç kaynağı oldu.
Bazı kaynaklar karaya vuran balığın dünyanın en büyük kemikli balık türlerinden biri olan "Mola Mola" (Okyanus Güneş balığı) olduğunu öne sürdü.
