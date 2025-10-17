  1. Anasayfa
  4. Gazze'de kıyıya vuran 2 tonluk dev şaşkına çevirdi

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki dev balık kıyıya vurdu.

Kaynak: İHA
Gazze'de kıyıya vuran 2 tonluk dev şaşkına çevirdi - Resim: 1

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde dev bir balık karaya vurdu. Olay bölge halkının ilgisini çekti. Balığın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu belirtildi.

Gazze'de kıyıya vuran 2 tonluk dev şaşkına çevirdi - Resim: 2

Gazze'deki balıkçılar, balığın boyutunun olağanüstü olduğunu ve bu tür bir olayın yıllardır yaşanmadığını belirtti. 

Gazze'de kıyıya vuran 2 tonluk dev şaşkına çevirdi - Resim: 3

Dev balık, Gazze halkı ve özellikle çocuklar için de sevinç kaynağı oldu.

Gazze'de kıyıya vuran 2 tonluk dev şaşkına çevirdi - Resim: 4

Bazı kaynaklar karaya vuran balığın dünyanın en büyük kemikli balık türlerinden biri olan "Mola Mola" (Okyanus Güneş balığı) olduğunu öne sürdü. 

