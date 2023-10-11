Gazze'de korkulan oldu! Elektrikler tamamen kesildi

GAZZE ABLUKA ALTINDA

Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun arından Gazze'ye saldıran İsrail, kent için tam abluka emri verdi. Kente su, elektrik, yakıt ve insani malzeme akışı tamamen durduruldu. Bölgeye gönderilen insani yardımlara ise izin verilmedi. Filistin ise Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" oluşturulması çağrısı yaptı. Yakıt akışının engellenmesi üzerine kentteki son enerji santrali de bugün öğle saatlerinde durdu.