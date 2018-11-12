Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı
İsrail ordusunun dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.
Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam sınırı geçerek Gazze Şeridi'ne giren bir grup İsrail askeri ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA), askerleri Gazze'den çıkarmak için devreye girdi.
İsrail güçlerince düzenlenen yoğun hava saldırılarının oluşturduğu ortamdan yararlanarak güvenli iniş yapma imkanı bulan helikopter, aralarında bir ölü bir de yaralının bulunduğu askeri birliği bölgeden tahliye etti.