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  3. 12 Kasım 2018 14:28

Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı

İsrail ordusunun dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı

Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam sınırı geçerek Gazze Şeridi'ne giren bir grup İsrail askeri ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti.

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Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA), askerleri Gazze'den çıkarmak için devreye girdi.

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Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı

İsrail güçlerince düzenlenen yoğun hava saldırılarının oluşturduğu ortamdan yararlanarak güvenli iniş yapma imkanı bulan helikopter, aralarında bir ölü bir de yaralının bulunduğu askeri birliği bölgeden tahliye etti.

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Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı

Tahliye işleminin ardından İsrail güçleri operasyonda kullandıkları 3 aracı da düzenledikleri hava saldırısıyla imha ederek kullanılamaz hale getirdi.

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