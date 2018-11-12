Gazze'de neler oluyor ? Detaylar ortaya çıktı

Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam sınırı geçerek Gazze Şeridi'ne giren bir grup İsrail askeri ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti.