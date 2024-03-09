Gazze'de öldüren yardım! Çok sayıda can kaybı var
İsrail ordusunun ölüm yağdırdığı Gazze'de bu sefer havadan atılan yardım kutuları can aldı. Daha önce denize düşen yardım kolilerini göre Filistinliler bu sefer de havadan atılan yardım kutularının altında kalarak can verdi... Korkunç anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: AA
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Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
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AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütleri açılmadı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü.
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Görgü tanıkları, kutuların Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü aktardı.
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