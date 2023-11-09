Gazze'de salgın alarmı! DSÖ uyardı

DSÖ’den yapılan uyarıda, “Gazze'de çatışmalar nedeniyle ölümler ve yaralanmalar artmaya devam ederken, aşırı kalabalık, sağlık, temiz su ve sanitasyon sistemlerinin bozulması, bulaşıcı hastalıkların hızla yayılması gibi ek bir tehlike oluşturmaktadır. Bazı endişe verici eğilimler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yakıt eksikliği arıtma tesislerinin kapanmasına yol açarak insanların kirli su tüketmesine neden oldu ve ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılma riskini önemli ölçüde artırdı. Yakıt eksikliği aynı zamanda katı atıkların toplanmasını da sekteye uğratarak, hastalık taşıyabilen ve bulaştırabilen böceklerin ve kemirgenlerin hızla ve yaygın bir şekilde çoğalmasına elverişli bir ortam yaratmıştır” denildi.