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Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Hamas ile çatışma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak: DHA
Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı - Resim: 1

IDF’ten yapılan açıklamada, “601. Tabur'un muharebe ekibinin savaşçıları Hamas'a karşı savaşıyor. Gazze Şeridi'ndeki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 401. Tugay'a bağlı muharebe ekibinin çatışması sırasında 601. Tabur savaşçıları, kendilerine ateş açan Hamas ile karşılaştıkları binaya girdi” denildi.

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Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı - Resim: 2

Görüntülerde, İsrail askerlerinin Hamas’ın konuşlandığı ifade edilen binaya baskın yaptığı anlar yer aldı.

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Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı - Resim: 3
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Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı - Resim: 4
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