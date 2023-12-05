Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı

IDF’ten yapılan açıklamada, “601. Tabur'un muharebe ekibinin savaşçıları Hamas'a karşı savaşıyor. Gazze Şeridi'ndeki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 401. Tugay'a bağlı muharebe ekibinin çatışması sırasında 601. Tabur savaşçıları, kendilerine ateş açan Hamas ile karşılaştıkları binaya girdi” denildi.