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Gazze'deki katliamdan korkunç görüntüler

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde mülteci kampını hedef aldığını saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu.

Gazze'deki katliamdan korkunç görüntüler - Resim: 1

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 25. gününde de devam ediyor. Cebaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 150 kişi de yaralandı. 

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Gazze'deki katliamdan korkunç görüntüler - Resim: 2

Kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. 

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Gazze'deki katliamdan korkunç görüntüler - Resim: 3

Bölgede yaşanan insanlık dramı ise objektiflere böyle yansıdı...

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Gazze'deki katliamdan korkunç görüntüler - Resim: 4
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