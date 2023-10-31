Gazze'deki katliamdan korkunç görüntüler

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 25. gününde de devam ediyor. Cebaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 150 kişi de yaralandı.