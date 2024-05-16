Gazze'deki korkunç tablo uydudan görüntülendi
İsrail'in aralıksız bir şekilde ölüm yağdırdığı Gazze'de Filistinlilerin yerlerinden edildiği gerçeği Amerikan Teknoloji Şirketi Maxar tarafından Refah’taki operasyon öncesi ve sonrası uydu görüntüleri ile bir kez daha gözler önüne serildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar sonrası Refah'a sığınan on binlerce Filistinli de bir kez daha yerlerinden edildi.
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Amerikan teknoloji şirketi Maxar, Refah'taki operasyon öncesi ve sonrasındaki uydu fotoğraflarını paylaştı.
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Filistinli sivillerin sığındığı çadırların kaldırılmış olması dikkat çekti.
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