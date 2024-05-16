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Gazze'deki korkunç tablo uydudan görüntülendi

İsrail'in aralıksız bir şekilde ölüm yağdırdığı Gazze'de Filistinlilerin yerlerinden edildiği gerçeği Amerikan Teknoloji Şirketi Maxar tarafından Refah’taki operasyon öncesi ve sonrası uydu görüntüleri ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Gazze'deki korkunç tablo uydudan görüntülendi - Resim: 1

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar sonrası Refah'a sığınan on binlerce Filistinli de bir kez daha yerlerinden edildi.

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Gazze'deki korkunç tablo uydudan görüntülendi - Resim: 2

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, Refah'taki operasyon öncesi ve sonrasındaki uydu fotoğraflarını paylaştı.

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Gazze'deki korkunç tablo uydudan görüntülendi - Resim: 3

Filistinli sivillerin sığındığı çadırların kaldırılmış olması dikkat çekti.

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Gazze'deki korkunç tablo uydudan görüntülendi - Resim: 4
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