Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı
Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatan İsrail güçlerinin görüntüleri paylaşıldı.
İsrail ordusu, dün akşam itibariyle Gazze'deki operasyonları genişlettiğini duyurdu. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ilk kez Gazze'yi böylesi yoğun bir bombardımana tutan İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri sona erdi. Bölgedeki 2 milyon kişiyle tüm iletişim kopmuş durumda.
İSRAİL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Arap medyası Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, bugün Gazze’deki İsrail Kara Kuvvetleri’ne ait tank ve askeri araçların saldırı ve ilerleme görüntülerini paylaştı.
HAMAS: "DÜŞMAN SAFLARINDA AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI"
İsrail'in dün geceki kara saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapan Hamas Lideri Ali Baraka, "İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne üç cepheden başlattığı kara saldırısının başarısızlıkla sonuçlandı. Düşman saflarında asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar yaşanmaktadır. Düşman, Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü. Saldırıyı püskürtmek için Kornet füzeleri ve Yasin füzeleri kullanıldı, düşmanın yeniden denemesini bekliyoruz. İşgalci İsrail, yaralıları ve ölüleri savaş alanından tahliye etmek için helikopterleri kullandı" dedi.