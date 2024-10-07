Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi
İstanbul Şişli'de gece kulübünden çıkan yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Arap uyruklu 2 kadın ve 1 erkek gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde kulüpten ayrıldı.
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İddiaya göre alkollü olan 2 kadın ve 1 erkek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek ve kadınlar arasında arbede yaşandı.
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Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine erkek, sarılarak kadınlarından birini kavgaya karışan diğer kadından kurtarmaya çalıştı.
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Dakikalarca kavga eden 3 kişi daha sonra sokaktan ayrıldı.
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