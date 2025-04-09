Gece kulübünde 1 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşteriler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılınca aralarında tartışma çıktı. Silahların konuştuğu kavgada görevli A.T. (42) hayatını kaybederken, yoldan geçen bir kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Şişli Harbiye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti.
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Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi A.T.’yi ve o sırada yoldan geçen M.A.’yı yaraladı.
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MEKANDAN KOVULUNCA ATEŞ AÇTILAR
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı T.'yi ve M.A.‘yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı.
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Ameliyata alınan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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