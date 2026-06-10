Gece yarısı akılalmaz korku: Tavan çöktü, bir aile ölümden şans eseri kurtuldu!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı bir evin mutfak tavanından sıva çökmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Olay anında mutfakta kimsenin olmaması can kaybını önlerken, biri tekerlekli sandalyeli 5 kişilik aile AFAD ve itfaiye ekiplerince güvenle tahliye edilerek belediye misafirhanesine yerleştirildi.
Kaynak: İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi, Sadettin Yalım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın birinci katında mutfak tavanının sıvası büyük bir gürültüyle çöktü.
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Olay anında ocakta yemek pişmesine rağmen şans eseri mutfakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
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Büyük bir panik yaşayan ve aralarında tekerlekli sandalyeli bir bireyin de bulunduğu 5 kişilik aile, tavanın çökmesinin ardından hızla evi tahliye ederek durumu yetkililere bildirdi.
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İhbar üzerine adrese hızla polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, binanın etrafını güvenlik şeridine alarak çevredeki riskleri sıfıra indirdi.
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