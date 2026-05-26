Gece yarısı eski koca dehşeti: Boşandığı kadını diri diri yakmaya kalkıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski eşinin yaşadığı evi benzin dolu şişeyle ateşe verdi. Patlamaya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde gece yarısı eski eş dehşeti yaşandı. 45 yaşındaki F.G., 26 Mayıs Salı günü saat 00.30 sıralarında eski eşi M.U.’nun (43) yaşadığı birinci kattaki daireye benzin dolu şişeyle saldırarak yangın çıkardı.
İddiaya göre, eski eşinin yaşadığı 4 katlı binanın önüne gelen F.G., yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verdi. Şüpheli, şişeyi mutfak camını kırarak içeri attıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
Kundaklama Sonrası Kombi Patladı
Atılan yanıcı madde nedeniyle mutfakta kısa sürede yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte dairede bulunan kombi gürültüyle patladı.
Patlama sesi ve yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)