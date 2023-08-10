Gece yarısı kabusu yaşadılar: 7 ev kül oldu, alevler gökyüzüne ulaştı

Köylüler alevlere ilk müdahalede bulurken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine ilçenin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Bartın il ve ilçe itfaiyeleri ile 3 ildeki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır da yangının yaşandığı köye geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.