Gece yarısı kanlı hesaplaşma! Ortalık savaş alanına döndü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit İnönü Caddesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı.
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Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri ise olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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2 kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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