Gece yarısı kaybolmuştu, cansız bedeni ormanda bulundu

Dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen İ.K.’nın yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan kalabalık bir grup, gece yarısı arama kurtarma operasyonu başlattı.

Yaşlı adamın en son Kızılkeçili Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştı. 3 araç, 6 ekip ve özel eğitimli bir arama kurtarma köpeğiyle, yaklaşık 4 kilometrelik sarp ve kayalık arazide titiz bir tarama yapıldı.