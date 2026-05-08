Gece yarısı kaybolmuştu, cansız bedeni ormanda bulundu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün başlayan endişeli bekleyiş, bu sabah ormanlık alandan gelen acı haberle yerini yasa bıraktı. Camivasat Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki demans hastası İ.K., ormanda ölü olarak bulundu.
Dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen İ.K.’nın yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan kalabalık bir grup, gece yarısı arama kurtarma operasyonu başlattı.
Yaşlı adamın en son Kızılkeçili Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştı. 3 araç, 6 ekip ve özel eğitimli bir arama kurtarma köpeğiyle, yaklaşık 4 kilometrelik sarp ve kayalık arazide titiz bir tarama yapıldı.
Yaklaşık 9 saat süren kesintisiz çalışmaların ardından, saat 09.30 sıralarında ekipler ormanın derinliklerinde İ.K.’nın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından talihsiz adamın cenazesi, güçlükle bulunduğu bölgeden çıkarılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.