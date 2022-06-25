Gece yarısı öfke sel oldu sokağa taştı! On binlerce kişi sokaktaydı
ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozması ülkede adeta bir deprem etkisi yarattı ve on binlerce kişi sokağa döküldü.
ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına Kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe V. Wade" kararını bozdu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir. Roe v. Wade reddedildi. Kürtaj hakkını düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilere iade edildi" ifadeleri kullanıldı.
Yüksek Mahkeme, bu gelişmeden 24 saat sonra, dün de “kürtaja anayasal koruma sağlayan” hükmü iptal etti. Kararın iptali, isteyen eyaletin kendi sınırları içerisinde kürtajı yasadışı hale getirebileceği anlamına geliyor. Nitekim Missouri, Dakota ve Indiana gibi Cumhuriyetçi eyaletler, kısa süre içinde kürtajı yasadışı kılacaklarını açıkladı.
Biden kararın ardından yaptığı açıklamada ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj kararının, "Amerika'daki kadınların kendi kaderlerini kontrol etmelerini engelleyecek üzücü bir karar" olduğunu söyledi. Başkan, kararın 'trajik bir hata' olduğunu belirtti ve mahkemenin Amerika'yı "aşırı ve tehlikeli bir yola" ittiğini ettiğini söyledi. Biden, yürütme emriyle yapabileceği çok az şey olduğunu belirterek, ABD Kongresi’ni federal bir yasayla 'kürtaj haklarını' geri getirmeye ve seçmenleri bu hakları koruyacak milletvekilleri ve eyalet liderlerini seçmeye çağırdı.
Kararın açıklanmasının ardından ABD'nin birçok eyaletinde büyük protestolar patlak verdi. Göstericiler ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanırken barikatlar kuruldu ve polis alarma geçti. Demokratik eyaletler kürtaj haklarını korumaya ve komşu eyaletlerden gelen insanlara yardım etme sözü verdi. Bölge savcıları, yeni yasalar prosedürü suç haline getirse bile insanların haklarını arayacaklarını açıkladılar. Protesto eden kalabalığın öfkeli olduğu görülürken ellerinde şemsiyelerle yürüyen kalabalık kürtaj hakları ile ilgili pankartlar taşıdı. Bazı yerlerde ABD bayrağının yakıldığı görüldü. Yetkililer protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesinden endişe ediyorlar