Gece yarısı öfke sel oldu sokağa taştı! On binlerce kişi sokaktaydı

Biden kararın ardından yaptığı açıklamada ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj kararının, "Amerika'daki kadınların kendi kaderlerini kontrol etmelerini engelleyecek üzücü bir karar" olduğunu söyledi. Başkan, kararın 'trajik bir hata' olduğunu belirtti ve mahkemenin Amerika'yı "aşırı ve tehlikeli bir yola" ittiğini ettiğini söyledi. Biden, yürütme emriyle yapabileceği çok az şey olduğunu belirterek, ABD Kongresi’ni federal bir yasayla 'kürtaj haklarını' geri getirmeye ve seçmenleri bu hakları koruyacak milletvekilleri ve eyalet liderlerini seçmeye çağırdı.