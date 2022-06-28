Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak...

Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi. Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. R.A.'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.