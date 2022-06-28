Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak...
Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişi, pompalı tüfek ve bıçak ile 2 çocuğu ve karısını evde rehin aldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Iraklı R.A., bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.
Şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı. Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve karısını öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korkulu anlar yaşattı. Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi.
Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi. Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. R.A.'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.