Kars'ta 16. yüzyıla ait buzhane ortaya çıktı

“TUNUS KEMERİ OLARAK YAPILAN ÇOK GÜZEL BİR YAPI”



Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan buzhanenin Tunus kemeri olarak yapılan çok güzel bir yapı olduğunu ifade eden Alp, “Bazat taşından tamamı, bazat taşından Tunus kemeri olarak yapılan çok güzel mimarisi olan bir yapı, bu yapının bulunduğu parseldeki ev veya diğer yapı binaları yıkıldıktan sonra bu yapının korunması için gerekli çalışmalara başladık. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan raporlar, dosya ivedilikle çok hızlı bir şekilde Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi. Koruma Bölge Kurulu ilk toplantısın da Nisan ayı sonundaki ilk toplantısında gündeme alındı. Buzhanenin korunması için Bölge Kurulunun koruma kararı çıktı. Tescil edildi. Şimdi Osmanlı Mahallesi imar çalışmaları kapsamın da restorasyonu yapılıp, o alan da turizm amaçlı olarak kullanılması düşünülmekte, çok güzel bir eser korunduğu içinde çok sevinçliyiz. Tescil kararı çıktı, korunma altına alındı. Valiliğimizin sürdürdüğü çalışmalarda bu tescilli yeni yapımızın restarasyonu ve diğer onarımları yapılacak” diye konuştu.



