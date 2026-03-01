Gecelik fiyatı 42 bin TL'ye çıkmıştı... Mart ayı geldi; fiyatlar dibi gördü
Türkiye’nin kış turizmi merkezi Uludağ’da, sömestir ve yılbaşında 42 bin TL’ye kadar çıkan gecelik konaklama ücretleri, mart ayı itibarıyla 7 bin TL seviyelerine geriledi. Kar kalınlığının 170 santimetreye ulaştığı "Beyaz Cennet"te, karın tadını çıkarmak isteyenler için kapılar hala açık.
Türkiye’nin 20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, oteller ve tesisler sezon sonu indirimi yaptı. Otellerin sezonu 19 Aralık'ta açtığı, kayak pistlerinin ise 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ’da, yılbaşı ve sömestir tatili döneminde kişi başı 20-42 bin TL arasında değişen gecelik konaklama ücreti, kayak sezonun son günlerinin yaşanması nedeniyle 7-10 bin TL’ye düştü.
Kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, otellerin büyük bölümü, yeterince müşteri olmadığı için şubat ayının ikinci yarısından sonra kapatırken, açık olanların ise ileriki haftalarda müşteri kabul etmemesi bekleniyor. Kar kalınlığının 170 santime ulaştığı Uludağ'da, otellerdeki doluluk oranı ise hafta içi yüzde 50, cumartesi ve pazar günleri ise yüzde 80 seviyesinde gerçekleşiyor.
'MART AYINDA KONAKLAMA ÜCRETLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAK'
Otellerde mart ayında konaklama ücretlerinde düşüş yaşanacağını söyleyen otel müdürü Harbi Türk, “Uludağ'da kış devam ediyor. Şubat ayı sonu olmasına rağmen kar şu an yoğun durumda. Misafirlerimiz de bu durumdan memnun. Otellerimizdeki doluluk oranları da şu an yüksek. Mart ayında da rezervasyonlarımız dolu. Burada sezon mart sonunda bitiyor, nisan ayını da buluyor. Ramazan Bayramı Uludağ'da kutlanacak. Sezon sonunun yaklaşmasıyla mart ayında konaklama ücretlerinde de düşüş yaşanacak” dedi.