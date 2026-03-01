Gecelik fiyatı 42 bin TL'ye çıkmıştı... Mart ayı geldi; fiyatlar dibi gördü

Türkiye’nin 20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, oteller ve tesisler sezon sonu indirimi yaptı. Otellerin sezonu 19 Aralık'ta açtığı, kayak pistlerinin ise 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ’da, yılbaşı ve sömestir tatili döneminde kişi başı 20-42 bin TL arasında değişen gecelik konaklama ücreti, kayak sezonun son günlerinin yaşanması nedeniyle 7-10 bin TL’ye düştü.