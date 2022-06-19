Gecelik giydirip ağzına tabanca sokmuştu: Korkunç işkencede korkunç detaylar

Yaşar Deniz Ç.'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ç.'nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Ş.’i kurtaran polis, Yaşar Deniz Ç.’yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Ş. de gözaltına alındı. ‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce Ç. olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Ç. ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ve Mehmet Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.