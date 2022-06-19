Gecelik giydirip ağzına tabanca sokmuştu: Korkunç işkencede korkunç detaylar
Bursa'da bir evde çekilen darp görüntüleri infial yaratmıştı. Korkunç işkencede yeni detaylar ortaya çıktı.
Bursa'da husumetli tarafların buluştuğu evde cep telefonu kamerasıyla çekilen işkence görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük infial yaratmıştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçerek Ç.'nın evine baskın yapmış, Erhan M. ile Mehmet Ş. kurtarılmıştı. Duruşmada ifade veren Ç., Erhan M.'nin, evine zorla girdiğini ileri sürerken Mehmet Ş. ise işkence görüntülerini kendi isteğiyle çekmediğini söyleyerek “Darbederek beni zorladılar” dedi. İşte olayın perde arkası ve yeni ayrıntılar...
MERMİ YUTTURDU, GECELİK GİYDİRDİ
Olay, 10 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan M. ile Yaşar Deniz Ç., aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M., arkadaşı Mehmet Ş. ile birlikte Ç.'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Ç., yanındaki Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Ş.’in ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Ş.’e tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.
Yaşar Deniz Ç.'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ç.'nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Ş.’i kurtaran polis, Yaşar Deniz Ç.’yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Ş. de gözaltına alındı. ‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce Ç. olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Ç. ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ve Mehmet Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVUNMALARI KAMERA İLE KAYIT ALTINDA
Haklarında ‘yağma', 'yaralama', 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'silahla tehdit’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere mahkeme mübaşirinin kamerasına konuştu.