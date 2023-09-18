Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı

“Geçen sene altın olan keçiboynuzu bu sene hurda oldu”

İHA'nın haberine göre keçiboynuzu alım işiyle uğraşan Osman Yalçın, keçiboynuzunun ellerinde kaldığını söyleyerek; “ Gazipaşa’da ticaret yapıyorum. Keçiboynuzu alıyorum ve bu işi 20 yıldır devam ettiriyorum. Ancak ne yazık ki geçen sene altın olan keçiboynuzu bu sene hurda oldu, hiçbir değeri kalmadı. Geçen sene 40 TL’ye kadar çıkan keçiboynuzu bu sene 8 TL. Ne olduğunu biz de bilemedik. Türkiye’deki keçiboynuzu ürünleri elimizde kaldı. Şu anda Gazipaşa’da 3-4 bin ton keçiboynuzu var ama üreticilerimiz satmıyor biz de alamıyoruz. Tek nedeni ise fiyatlar. 8 TL olan keçiboynuzu, bu sene alıp satılamıyor. Çiftçimiz de ürünlerini satmıyor. Çünkü yevmiyelerini karşılamıyor. Hem toplanmıyor hem de toplanan ürünler elimizde kaldı. Çiftçiler ve alıcılar zor durumda. Geçen yıl Gazipaşa’da keçiboynuzu 40 TL olduğu için, hırsızlar da çoğaldı piyasada. Vatandaşlar da hırsızların ellerinden almak için ürünleri erkenden toplamaya başladılar. Olgunlaşmadan yeşilken topladılar. Hal böyle olunca da firmalar zarar etti. Zarar ettikleri için de bu yıl keçiboynuzu alımını durdurdular. Sonuç olarak piyasa çöktü ve keçiboynuzu hayalleri suya düştü" diye konuştu.