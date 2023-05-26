Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti

“Baraj dolunca insanlar çocuğu olmuş gibi seviniyor”

Muhtar Pek, barajın dolmasıyla insanların çocuğu olmuş gibi sevindiğini belirterek, “Şimdi geçen sene hep üzülüyorduk. Devletin bir sürü koca yatırımı, bir de altta şehirde su isteyen insanlar var su bekleyen insanlar var. Şehrin suyu tamamen bitmişti. Buradaki, ben yaklaşık otuz yıllık da muhtarım. O dönemden beri böyle bir şey görünce yüreğimiz acıyordu. Bir sürü balıklar vardı içinde bir sürü hayvanlar vardı. Hepsi telef oldu. Ama şimdi yüzümüz güldü. Şu anda da millet çok seviniyor. Yani sanki böyle bir çocuğu olmuş gibi işte yeniden bir baharı olmuş gibi. İnşallah bu sene hem bahar dönemi iyi hem de su dönemi iyi” diye konuştu.