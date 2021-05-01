Geçmişten bugüne sembol olmuş 1 Mayıs afişleri

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya ve Türkiye'ye, farklı ülkelerden 1 Mayıs afişlerini derledik: