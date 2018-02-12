  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Şubat 2018 22:35

Geleceğe damga vuracak meslekler

İşte geleceğin en çok kazandıracak meslekleri...

Geleceğe damga vuracak meslekler

Meslek seçimi bir insanın hayatında verdiği en önemli kararlardan birisi. Şu anda içerisinde bulunduğumuz çağda ortaya çıkan onlarca yeni meslek bulunuyor.

Peki 'geleceğin meslekleri' diyebileceğimiz meslekler hangileri?

1/ 32
Geleceğe damga vuracak meslekler

Robot Koordinatörlüğü

2/ 32
Geleceğe damga vuracak meslekler

Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını kaplayacak gibi gözüken robotların hayatımıza yeni meslekler de dahil edeceği öngörülüyor. Robot koordinatörlerinin de gelecekteki görevi robotların tamir ve bakımlarını yapmak, yeni robot ihtiyaçlarını belirleyerek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.

3/ 32
Geleceğe damga vuracak meslekler

Bulut Hesaplama Uzmanlığı

4/ 32
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM