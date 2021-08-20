Gelenek değil resmen sapkınlık: Ergenlik çağındaki kızları ''Sırtlan''la ilişkiye zorluyorlar
Küçük yaşta evliliklerin yaygın olduğu Afrika ülkesi Malavi'de kadınlar için akılalmaz bir gelenek var. Ergenliğe giren genç kızlar seks işçileri ile para karşılığında ilişkiye zorlanıyor. Her köyde az bir tane bulunan bu işçilere ''Sırtlan'' deniliyor.
Kabile kültürlerinin bir numaralı ülkesi Afrika'nın güney bölgesinde küçük kızlara ''gelenek'' adı altında resmen istismar ediliyor.
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Okul çağında olan kızlar ergenliğe girdiklerinde seks işçileri ile para karşılığında ve zorla ilişkiye sokuluyorlar. Her köyde en az bir tane bulunan bu seks işçilerine ''Sırtlan'' deniliyor.
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Sırtlanlar, hayatları boyunca bu işi yaparak para kazanıyorlar. Kazandıkları para ile geçimlerini sağlayan sırtlanlara ödemelerini küçük kızların aileleri yapıyor.
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Kızları için erkek bu işçilerden tutan birçok aile var
Kızlarının ergenliğe girdiklerinde sırtlanlar ile ilişkiye girmediklerinde tüm ailenin başına kötü şeyler geleceğini düşünen aile büyükleri sözde musallatları bu şekilde engelleyeceklerine inanıyorlar.
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